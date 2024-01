Geração Z abandona o trabalho das 9h às 17h: ''não estou disposto''

A Geração Z continua desafiando as normas tradicionais de trabalho, e um jovem australiano, Anthony Voulgaris, está ganhando destaque no TikTok ao expressar seu descontentamento com a cultura do trabalho das 9h às 17h. Com milhões de visualizações, Voulgaris argumenta que não está disposto a aceitar um expediente convencional de oito horas.

Voulgaris compartilhou sua perspectiva, afirmando que poderia trabalhar das 9h às 14h pelo resto da vida, mas rejeita a ideia de estender seu expediente até as 17h. Ele expressa sua aversão a trabalhar oito horas por dia, classificando a ideia como horrível e enfatizando que não deseja esse estilo de vida para si mesmo. "Não estou disposto", disse.

Segundo Voulgaris, o período das 9h às 14h seria a quantidade "perfeita" de tempo para um dia de trabalho. Ele argumenta que, ao trabalhar apenas cinco horas, ainda alcançaria seus objetivos profissionais, mas, a partir das 14h, poderia aproveitar o tempo para atividades recreativas e de lazer, promovendo um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal.

Apoio à ideia

O esquema de trabalho de cinco horas proposto por Voulgaris recebeu aplausos na seção de comentários. Muitos concordam que dias mais curtos restaurariam sua vontade de viver, impulsionariam a produtividade e proporcionariam um verdadeiro equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Especialistas afirmam que alguns jovens da Geração Z buscam experiências de trabalho diferentes, baseadas em valores pessoais e objetivos menos centrados na carreira tradicional. Ambientes de trabalho estão se adaptando para oferecer opções mais flexíveis, como trabalho em meio período e modelos híbridos, a fim de atender às diversas necessidades dessa geração.

O movimento contra o tradicional horário de trabalho das 9h às 17h reflete as mudanças nas aspirações e valores da Geração Z. Enquanto alguns buscam jornadas mais curtas para equilibrar vida profissional e pessoal, as empresas enfrentam o desafio de se adaptar a essas expectativas em constante evolução, buscando soluções que beneficiem ambas as partes.