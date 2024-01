Faltando 3 dias para a festa, tia desiste de fazer o bolo de aniversário da sobrinha

Uma jovem de 28 anos buscou por apoio do Reddit ao se ver em uma situação delicada envolvendo sua cunhada e seus sogros. Sem se identificar, ela explica que a revelação sobre a atitude de seus parentes a fez optar por cancelar a entrega do bolo de aniversário da sobrinha faltando 3 dias para a festa.

A jovem conta que conhece a família de seu marido desde 2018 e que sempre gostou de fazer bolos para familiares e amigos. Desta forma, quando a cunhada pediu a ela para fazer o bolo de aniversário da sobrinha, ela prontamente concordou.

Animada com a ideia, a jovem acabou voltando atrás depois de encontrar uma conhecida dos sogros enquanto fazia compras no mercado.

“Ela é uma pessoa que eu não gosto porque sempre faz fofocas e fala das coisas e dos outros desmerecendo a todos. Eu tentei ser educada, mas ela me parou e começou a perguntar quando vou ter filhos. Depois disse que por eu ter crescido fruto de uma traição e criada em lares adotivos todos estavam preocupados com o futuro dos meus bebês”, conta a jovem.

“Quando meu marido chegou em casa eu estava devastada e contei a ele tudo o que aconteceu. Pode parecer besteira, mas eu me senti traída pela família dele já que eles falaram para outras pessoas a minha história sem a minha permissão. Essa parte da minha vida não é algo que eu quero que todos saibam”.

Ela decidiu não fazer mais o bolo

A jovem explica que seus pais tiveram um caso extraconjugal do qual ela nasceu. Na época eles tinham seus respectivos casamentos e filhos mais velhos. Porém, tudo se complicou no dia anterior ao seu aniversário de cinco anos, quando ela e os pais se envolveram em um acidente de trânsito, no qual ela foi a única sobrevivente.

“Ninguém das famílias dos meus pais quis me acolher, então passei todo o restante da minha vida em lares adotivos. Nunca encontrei uma família”, conta.

“Depois de saber que minha cunhada foi quem contou tudo e somado ao fato dela nem mesmo pedir desculpas, eu decidi que não faria mais o bolo da minha sobrinha. Chamei a irmã do meu marido para conversar e disse a ela que depois do que ela fez para mim não deveria esperar por um bolo. Ela ficou louca e disse que faltavam apenas 3 dias para a festa, meu marido viu e disse que isso era problema dela. Agora todos estão bombardeando o telefone dele e nos criticando por conta disso”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente diante de toda a situação.

“Você não está errada! Eles te trataram como família apenas na sua frente enquanto falavam mal da sua história pelas costas”, comentou uma pessoa.

“Eles podem muito bem se virar e comprar um bolo em qualquer lugar. Você não agiu errado”, finalizou outra.