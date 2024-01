Estudo revela: menos de 4 mil passos ao dia pode impulsionar saúde cerebral

Um novo estudo publicado no 'Journal of Alzheimer’s Disease' revela que o exercício regular, mesmo em pequenas quantidades, pode estar associado a um aumento significativo no volume cerebral. A análise de mais de 10 mil indivíduos mostrou que até mesmo atividades moderadas, como dar alguns milhares de passos por dia, podem ter efeitos positivos na saúde cerebral.

Pesquisadores examinaram exames cerebrais de participantes com uma média de 52 anos, utilizando ressonância magnética para avaliar o volume cerebral em relação aos níveis de exercício. Surpreendentemente, descobriu-se que atividades moderadas a vigorosas, que aumentam a frequência cardíaca e respiração por pelo menos 10 minutos, estão associadas a um maior volume cerebral em várias regiões, incluindo o hipocampo (responsável pela memória), a matéria cinzenta (processamento de informações) e os lobos occipital, frontal e parietal.

Pessoa-correndo-Nathan-Cowley-Pexels

Nathan Cowley / Pexels

Meta acessível para todos

O coautor do estudo Dr. David Merrill, diretor do Pacific Neuroscience Institute’s Brain Health Center, destaca que "mesmo níveis moderados de atividade física, como dar menos de 4 mil passos por dia, podem ter um efeito positivo na saúde cerebral". Esta descoberta desafia a noção comum dos 10 mil passos diários, tornando a meta mais alcançável para muitas pessoas.

Além de reduzir o risco de demência, a prática regular de exercícios também contribui para a manutenção do tamanho cerebral, um fator crucial à medida que envelhecemos, explica o autor do estudo, Dr. Cyrus A. Raji. Esta pesquisa se alinha com estudos anteriores que destacam a conexão entre o exercício e a diminuição do risco de Alzheimer.

Estudos anteriores também sugerem que até mesmo atividades simples, como um minuto de agachamentos para compensar longos períodos sentados, podem beneficiar a cognição e a função cerebral. Com descobertas como essas, a importância do exercício na prevenção de condições neurodegenerativas se destaca, enquanto alertas sobre comportamentos prejudiciais, como abuso de álcool, deficiência de vitamina D e estresse crônico, continuam sendo pontos de atenção para a saúde cerebral.