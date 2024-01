Estudo: Ozempic pode reduzir o risco de câncer de fígado

Uma pesquisa recente da Karolinska Institutet, na Suécia, revela que o Ozempic, medicamento para diabetes amplamente utilizado para perda de peso, também pode atuar como medida preventiva contra certos tipos de câncer.

A injeção de semaglutida, membro da classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1), demonstrou reduzir os riscos de câncer de fígado e cirrose em indivíduos com doença hepática crônica e diabetes tipo 2.

A pesquisa, publicada no periódico Gut, analisou residentes suecos com diabetes tipo 2 e doença hepática crônica, dividindo-os entre aqueles que utilizaram medicamentos GLP-1, como o Ozempic, e aqueles que não o fizeram.

A população que tomou Ozempic e outros agonistas de GLP-1 por um período prolongado apresentou menor risco dessas duas doenças hepáticas.

Crescente popularidade

Os pesquisadores criaram um novo banco de dados para estudar uma gama mais ampla de pessoas, visando resultados adicionais. O autor principal, Axel Wester, destaca a importância dos resultados, mencionando que "não há medicamentos aprovados atualmente para reduzir esse risco". No entanto, ele ressalta que serão necessários "muitos anos" para concluir adequadamente a pesquisa sobre o assunto.

Com a crescente popularidade do Ozempic, especialmente entre as celebridades de Hollywood, aumentaram as preocupações sobre overdoses, conforme relatado pelos Centros de Toxicologia dos Estados Unidos.

Este estudo junta-se a uma série de alegações sobre efeitos colaterais positivos do medicamento, seguindo uma pesquisa no final do ano passado que sugeria que o Ozempic poderia auxiliar no tratamento de desejos por álcool, conforme publicado no 'Journal of Clinical Psychiatry'.