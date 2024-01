Em busca de uma boa noite de sono? A solução está no Estado ensolarado

Californianos são os que desfrutam do melhor sono, de acordo com uma pesquisa envolvendo 5 mil americanos. A pesquisa, encomendada pela Herbalife e realizada pela OnePoll, revela insights sobre os hábitos de sono em diferentes Estados daquele país, destacando desafios e estratégias para uma noite de sono mais tranquila.

Californianos conquistaram o primeiro lugar na qualidade de sono, apesar de desafios persistentes. A pesquisa avaliou qualidade média de sono, noites de sono de alta qualidade e horas médias de sono. Embora liderem, a média de sono dos californianos fica em seis horas e meia, abaixo das recomendações de sete a nove horas.

A pesquisa destaca desafios universais: 55% dos entrevistados não lembram a última "noite perfeita" de sono, e 78% não recordam a última "semana perfeita" de sono. Apesar disso, apenas 48% afirmam saber como ter uma boa noite de sono. Estratégias incluem consistência nos horários, afastamento de telas antes de dormir e redução da ingestão noturna de alimentos.

Dormindo-embaixo-de-cobertas-Ivan-Oboleninov-Pexels-1

Ivan Oboleninov / Pexels

Má qualidade do sono na saúde

Para 74% dos entrevistados, a má qualidade do sono impacta negativamente a saúde geral. Independentemente da idade, a falta de energia (67%), sentimentos de ansiedade ou depressão (41%) e irritabilidade com entes queridos (38%) são citados como efeitos da má qualidade do sono.

Diferenças entre gêneros são aparentes, com 50% das mulheres se sentindo frequentemente privadas de sono, em comparação com 37% dos homens. Em relação às gerações, os baby boomers relatam mais falta de energia, enquanto os millennials são os mais propensos a ficarem irritados devido à má qualidade do sono.

Para 78% dos entrevistados, melhorar a qualidade do sono é uma meta para 2024. Recomendações incluem limitar o uso de telas antes de dormir, manter horários regulares, praticar exercícios regularmente, evitar alimentos antes de dormir e adotar técnicas de relaxamento, como leitura, respiração ou meditação.

Melhorar a qualidade do sono não apenas contribui para o bem-estar geral, mas também impacta positivamente funções importantes como metabolismo e saúde cerebral, ressaltou o Dr. John Heiss, vice-presidente de Inovação Global de Produtos da Herbalife. Ele aconselha ações específicas para uma melhoria efetiva, incentivando a criação de uma rotina consistente e a adoção de hábitos saudáveis para um sono revitalizante.