Bezerro nasce com ‘cabeça humana’ e moradores se assustam com caso Imagem: reprodução Extra/redes sociais

Um bezerro com má formação em uma pequena vila na Tailândia assustou os moradores locais. De acordo com o ‘Page not Found’, as pessoas desconfiaram de um caso de ‘bestialidade’, pois o bezerro teria nascido com uma ‘cabeça humana’.

Ainda de acordo com o site, o caso aconteceu neste mês e o bezerro sobreviveu por pouco tempo. O boato, que circulou a comunidade tailandesa, foi desmentindo por cientistas, que explicaram que DNA humano é diferente do bovino para que haja uma descendência, mutante ou não.

Algumas comentaram o caso nas redes sociais. “É metade criança”, disse um morador, de acordo com o ‘Daily Star’, com informações de uma mídia loca. “Tenho que perguntar: alguém brincou com uma vaca?”, questionou outro. “Há muitas pessoas que acreditam nisso porque lêem muitas bobagens. É por isso que dizem que a educação é muito importante”, comentou mais uma.

