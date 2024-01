Últimas palavras do dono da Playboy reveladas por viúva

A viúva de Hugh Hefner, Crystal Hefner, revelou as últimas palavras do fundador da Playboy antes de sua morte, em 2017. De acordo com seu novo livro, 'Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself', Hugh confortou Crystal, dizendo: "estou bem", enquanto enfrentava uma infecção resistente a antibióticos. O livro explora a vida na Mansão Playboy e a experiência de Crystal ao lado do magnata da mídia.

Lutas contra infecção

Hugh Hefner, fundador da Playboy, enfrentou uma infecção agressiva por E. coli nos últimos dias de sua vida, revela o livro de Crystal Hefner. O magnata lutou contra a doença resistente a antibióticos, e suas últimas palavras trouxeram conforto à viúva. O livro oferece insights sobre a batalha final de Hefner e os desafios enfrentados.

Hugh Hefner’s final words on his deathbed revealed https://t.co/cJxRGDmG2T pic.twitter.com/w10KK95OvD — New York Post (@nypost) January 23, 2024

Relacionamento conturbado

O relacionamento de Crystal Hefner com Hugh Hefner era complexo, com a ex-Playmate admitindo que nunca esteve "apaixonada" por ele. O livro explora o conflito interno de Crystal em relação ao casamento, incluindo o noivado rompido cinco dias antes do planejado casamento, em 2011. Detalhes sobre o estilo de vida regulamentado na Mansão Playboy também são revelados.

O novo livro oferece uma visão franca do relacionamento de Crystal Hefner com Hugh Hefner, destacando os momentos finais e os desafios enfrentados pela ex-Playmate.

Crystal compartilha suas experiências, revelando um ambiente tóxico na Mansão Playboy e o processo de cura que se seguiu nos últimos cinco anos.