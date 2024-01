Quem é o Mr. Tartaria? Ele afirma que as teorias conspiratórias são verdadeiras

Karles Toràh, conhecido como Mr. Tartaria no TikTok, Instagram ou YouTube, é uma figura das redes sociais por “demonstrar” que teorias conspiratórias como “a terra é plana”, “os reptilianos existem” ou “os illuminati nos controlam” são reais.

O Mr. Tartaria é um criador de conteúdo que, em seus próprios vídeos, podcasts ou programas de outras pessoas, dissemina teorias conspiratórias com explicações sem qualquer prova real, para então direcionar a audiência ao seu site, onde ele se autodenomina “escritor, gemólogo e conhecedor de cartografia”, e também vende gemas, criptoativos, conferências e até retiros espirituais.

O início de suas teorias

Toràh afirma que "a realidade do mundo" lhe foi revelada quando testemunhou em primeira mão a verdadeira natureza do mundo "em uma missão que realizou na Antártida em 2016, onde teve um encontro com seres da 5ª dimensão".

Em entrevistas e podcasts de outros criadores de conteúdo, Mr. Tartaria contou que "trabalhou por muitos anos para uma agência de elite", sem mencionar o nome. De acordo com ele, esse foi o começo que lhe permitiu conhecer "as verdades que nos têm sido ocultadas" sobre o mundo real.

Nas suas participações em canais de outros usuários conspiracionistas, Karles Toràh explicou após a sua viagem que "a Antártida que nos contaram não existe", e acrescenta que lá existem seres gigantes e um cubo que permite viajar no tempo.

Não apresenta nenhuma prova sobre a viagem ou suas afirmações. No entanto, uma foto compartilhada em redes sociais sobre sua viagem à Antártida foi usada para desmontar a história.

Diferentes usuários descobriram que a selfie de Karles Toràh na Antártida é na verdade uma montagem, onde ele sobrepôs seu rosto a uma imagem de arquivo original da Agência Espacial Europeia em 2019.

Teorias conspiratórias de Mr. Tartaria

Estas são algumas das teorias de conspiração das quais se fala e que se tornam virais no TikTok, apesar de não terem qualquer base científica:

A terra é plana

Os dinossauros nunca existiram

Os reptilianos existem e fazem sacrifícios humanos

As lojas illuminati, seus membros nos controlam.

A elite humana troca crianças por tecnologia

A existência de uma civilização na Eurásia chamada Tartária, com capital na atual São Petersburgo, onde habitavam gigantes

Jesus de Nazaré vive há 900 anos

Será dado um "grande reinício" à humanidade, o qual está "germinando na Alemanha.

Há homens que se tornam leões

A fórmula da relatividade (E = mc2) de Albert Einstein está incompleta de propósito. Se tivessem publicado a completa, seria demonstrado que a Terra é plana.

Epstein está vivo e recruta menores para alimentar as elites reptilianas

Mais uma vez, essas teorias não têm nenhuma base científica ou prova de serem reais, no entanto, elas se viralizam com milhões de visualizações no TikTok.

Website do Mr. Tartaria

Karles Toràh criou uma comunidade online chamada "Protocolo do Priorato da Verdade", onde "ensina às pessoas o que é informação e o que é desinformação" sobre a realidade do nosso planeta.

Para acessar esta comunidade online, é necessário adquirir a assinatura de 99 euros por ano através do seu site.

Em sua página também vende produtos como “gemas”, que estão relacionados com as teorias da conspiração que divulga, entre 15 a 40 euros, e criptoativos aos quais só se pode acessar ao pagar a assinatura.