'Psicose cannabis': mulher que esfaqueou namorado obtém liberdade condicional

Bryn Spejcher, 33 anos, recebeu uma sentença surpreendente, após esfaquear seu namorado, Chad O'Melia, até a morte 108 vezes durante um episódio de 'psicose induzida por cannabis'. Condenada por homicídio culposo, ela agora está sob dois anos de liberdade condicional e deve realizar 100 horas de serviço comunitário.

Sem controle das ações

O juiz David Worley, do Tribunal Superior do Condado de Ventura, considerou que Spejcher "não tinha controle sobre suas ações" durante o episódio psicótico que levou ao brutal assassinato de O'Melia, de 26 anos, em Thousand Oaks, Califórnia, em 2018.

California woman who fatally stabbed boyfriend 108 times receives probation, community service https://t.co/cFbPy3OmPd pic.twitter.com/tSBbFWbkJh — New York Post (@nypost) January 24, 2024

Spejcher alegou ter entrado em psicose devido a um bongo de maconha que a levou a perder o controle. Os jurados levaram menos de quatro horas para considerá-la culpada por homicídio culposo.

Pai da vítima condena decisão

Durante a sentença, Spejcher pediu desculpas ao pai da vítima, Sean O'Melia, enquanto chorava no tribunal. A decisão do juiz provocou críticas, com Sean O'Melia acusando-o de abrir um precedente perigoso, alegando que deu a todos os fumantes de maconha na Califórnia uma "licença para matar".

A tragédia, que deixou uma família devastada, destaca as complexidades legais em torno do uso de substâncias e responsabilidade criminal.