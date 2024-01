Nem todas as dietas low carb são eficazes para emagrecer

Adotar uma dieta com baixo teor de carboidratos tornou-se uma escolha comum para quem busca melhorar a saúde e controlar o peso. No entanto, um recente estudo da Harvard T.H. Chan School of Public Health alerta que nem todas as abordagens low carb são igualmente eficazes, diz o Mega Curioso.

Pesquisadores analisaram os hábitos alimentares de mais de 123 mil pessoas ao longo de um extenso período, de 1986 a 2018. Cinco tipos de dietas 'low carb' foram considerados:

TLCD (dieta com menor ingestão geral de carboidratos) ALCD (dieta com menor ingestão de carboidratos e alimentos de origem animal) VLCD (dieta com menos carboidratos, complementada com vegetais) HLCD (dieta saudável com baixo consumo de carboidratos, rica em proteínas vegetais e gorduras saudáveis) ULCD (dieta pouco saudável com menor consumo de carboidratos, proteínas animais e gorduras prejudiciais)

Impacto das escolhas

Os resultados indicam que dietas ricas em proteínas e gorduras de origem animal, juntamente com carboidratos processados, estão associadas a um ganho de peso mais rápido.

Por outro lado, padrões alimentares que priorizam proteínas, vegetais, gorduras saudáveis e carboidratos de alta qualidade, como grãos integrais, estão relacionados a um ganho de peso mais lento a longo prazo.

Qi Sun, professor do departamento de nutrição da Harvard T.H. Chan School of Public Health, destaca que "nossas descobertas podem mudar a forma como pensamos sobre as dietas populares com baixo consumo de carboidratos". Ele enfatiza a importância de promover padrões alimentares que incluam alimentos saudáveis, como cereais integrais, frutas, vegetais e proteínas com baixo teor de gordura.

Embora o estudo não cubra uma amostra heterogênea, oferece uma perspectiva valiosa sobre as dietas low carb, indicando que a escolha dos alimentos desempenha um papel crucial nos resultados.

Novas pesquisas podem expandir essas descobertas, contribuindo para uma compreensão mais abrangente das estratégias alimentares ideais.