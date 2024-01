Jovem tem reação inesperada ao descobrir que pais estão se divorciando: ‘Não posso forçar lágrimas’

Uma jovem, de 16 anos, usou o Reddit para desabafar sobre como reagiu perante à notícia de divórcio dos seus pais. De acordo com ela, por meio do usuário u/throwaway0876527, sua reação não foi tão intensa quanto esperava. No entanto, houve uma razão para seu comportamento.

“Sou filha única e não há segredo que minha mãe e meu pai se odeiam. Acho que não houve uma semana sem que eles tivessem brigas de gritos, alguém saindo e alguém deixando o carro. Isso tem sido meio doloroso para mim, eles nunca fizeram nada comigo, mas sempre despejaram em mim seus sentimentos um pelo outro, eu sempre ouvi de tudo e sim, nenhuma criança quer isso”, iniciou o texto na rede social.

“Eles têm falado sobre o divórcio em quase todas as discussões desde que me lembro, como se eu achasse que essa é uma das palavras mais usadas de todos os tempos. Sempre esperei que eles se divorciassem, amo meus pais, mas eles também merecem um parceiro que os ame”, continuou.

Reação inusitada

De acordo com a jovem, a notícia do divórcio chegou em um jantar recente em família. No entanto, sua reação foi fora do esperado.

“Enquanto jantávamos, eles me disseram que tinham más notícias e para eu não ficar chateada, pois tentaram de tudo. Então deram a notícia de que iriam se divorciar. Eu apenas disse: ‘Tudo bem’ e continuei comendo”, escreveu.

Segundo o relato, os pais começaram a chorar e acusaram a filha de ser insensível por sua reação ao divórcio dos pais.

“Ficaram bravos comigo por causa da minha reação, e quando conversei com minha amiga ela me disse que foi muito ruim da minha parte reagir assim, embora estivesse feliz com a notícia. Talvez eu tenha sido um idiota por não reagir mais, mas quero dizer, não posso realmente forçar as lágrimas por algo por uma notícia que esperei minha vida inteira para ouvir”, finalizou.