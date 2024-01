Canadá freia crescente onda de estudantes internacionais por dois anos

Canada restringe ingreso de estudiantes internacionales por dos años O ministro da Imigração do Canadá disse que o sistema educacional se tornou tão lucrativo que vários abusos são cometidos e isso deve ser revertido — Foto: Facebook University of British Columbia

O Canadá estabeleceu um limite para estudantes internacionais, uma vez que as escolas aumentaram significativamente sua matrícula, mas sem considerar a pressão que isso exerce sobre a administração governamental, que precisa garantir moradia e saúde. Portanto, restringir a entrada de estudantes permitirá uma melhor organização dos serviços educacionais, erradicar abusos de instituições acadêmicas e estabilizar o número de estudantes internacionais.

Marc Miller, ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, informou que a restrição será de dois anos, portanto, neste ano, apenas será permitida a entrada de 360 mil pessoas e a mesma quantidade para 2025, um número 35% menor em relação a 2023.

Para determinar o limite, será reduzido nas províncias onde há o registro mais insustentável de estudantes internacionais, e ampliado nas províncias com os níveis mais baixos. Foi esclarecido que a medida não afeta as renovações de estudos, nem afeta aqueles que estão cursando mestrado ou doutorado, tampouco alunos do ensino fundamental e médio.

"Será atribuído um limite a cada província e território, e em seguida a alocação será distribuída entre suas escolas designadas. Para implementar o limite, a partir de 22 de janeiro de 2024, cada solicitação de permissão de estudo apresentada ao IRCC também exigirá uma carta de certificação de uma província ou território, os quais devem estabelecer um processo para emitir as cartas de certificação aos estudantes até 31 de março de 2024".

No final deste ano, as solicitações dos estudantes para 2024 serão avaliadas, durante estes meses o governo canadense trabalhará com as províncias e escolas para ter uma estratégia sustentável que beneficie os estudantes e seja de longo prazo, para que as escolas possam fornecer acomodações adequadas.

“Os estudantes internacionais são vitais para o Canadá e enriquecem as nossas comunidades. Temos a obrigação de garantir que tenham acesso aos recursos necessários para uma experiência acadêmica enriquecedora. Anunciamos medidas adicionais para proteger um sistema que se tornou tão lucrativo que abriu caminho para seu abuso, queremos alcançar o equilíbrio adequado para o Canadá e garantir a integridade do nosso sistema de imigração, ao mesmo tempo em que preparamos os estudantes para o sucesso que esperam”, acrescentou Marc Miller.