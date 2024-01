“Cabeça humana”: bezerro nasce com deformação e apavora moradores de vilarejo

O nascimento de um bezerro com uma deformação bastante específica em um vilarejo na Tailândia levou moradores do local a desconfiarem que o animal tenha sido fruto de “bestialidade”. O motivo é que a deformação fez com que o anima pareça que possui uma cabeça humana.

O parto do bezerro ocorreu em janeiro, mas o animal não sobreviveu por muito tempo, entretanto foi o suficiente para começarem os boatos de que fosse fruto de um relacionamento sexual entre um homem e animal.

A imagem bizarra realmente dá margem à especulação, já que o bezerro nasceu com uma cabeça arredondada, bastante semelhante a dor seres humanos, e o focinho reduzido, quase como se fosse uma boca projetada.

“É metade criança” e “Tenho que perguntar: alguém brincou com uma vaca?” foram alguns dos comentários que encheram as redes sociais, de acordo com notícia do Daily Star.

Cientistas rapidamente tomaram a frente para esclarecer que o DNA humano é bem diferente do bovino e seria impossível criar qualquer descendência entre as duas espécies, mesmo mutantes.

Muitas pessoas, porém usaram as redes sociais para criticarem a propagação de boatos nas redes. “Há muitas pessoas que acreditam nisso porque lêem muitas bobagens. É por isso que dizem que a educação é muito importante”, disse um dos comentários que repercutiu nas redes.