Alérgica, bailarina morre após acidentalmente comer cookies com amendoim

Órla entrou em choque anafilático após ingerir cookies com amendoim (Reprodução)

Uma bailarina profissional morreu após comer acidentalmente um cookie com amendoins em sua composição. Conforme informações do Page Not Found, Órla Baxendale, de 25 anos, entrou em choque anafilático após ter uma reação alérgica ao ingerir um biscoito de baunilha.

Conforme a publicação, quem relatou os detalhes do caso foi Marijo Adimey, advogada que acompanha de perto os desdobramentos das investigações.

Segundo relato, a bailarina comeu um cookie florentino durante uma reunião social na região de Connecticut, nos Estados Unidos. Na embalagem do produto não constava qualquer menção a presença de amendoins em sua composição.

“A morte de Órla resultou de um infeliz incidente envolvendo o consumo de um biscoito fabricado pela Cookies United e vendido pela Stew Leonard’s, que continha amendoins não listados”, relata a advogada.

Em seguida, ela afirma que o incidente envolvendo a bailarina levou a remoção de todos os cookies florentinos das lojas da marca localizadas em Danbury e Newington, em Connecticut.

Investigação detalhada

Devido ao ocorrido, a marca e a loja seguem sendo alvo de uma investigação detalhada, visto que o caso pode ser encarado como uma “negligência grave e conduta imprudente”, uma vez que o ingrediente que desencadeou a reação alérgica não estava listado na embalagem do produto.

“Essa falha na divulgação levou ao resultado devastador, que poderia ser evitado”, afirma Marijo.

Órla era natural de Manchester, no Reino Unido, e morava nos EUA desde o ano de 2018. Ela esteve envolvida em apresentações na New York Fashion Week e em produções de dança do Lincoln Center.

Em declaração, o CEO da rede de supermercados afirmou que a padaria de onde compra os biscoitos não os avisou sobre uma alteração nos ingredientes dos cookies de baunilha.

“Estamos todos arrasados, muito tristes. Tenho quatro filhas e uma delas tem 20 anos. Posso imaginar como a família se sente agora”, afirmou Stew Leonard Jr.

Em sua defesa, o fabricante dos cookies afirmou que o rótulo original que continha o alerta para a presença de amendoim nos biscoitos, foi retirado e trocado por outro com a marca da loja responsável pela revenda.