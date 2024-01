Acreditou que tinha ganhado na loteria, pediu demissão do seu trabalho e ficou sem nada

A história de uma jovem se tornou viral no TikTok, tudo por um descuido em um detalhe devido à emoção. Ela acreditava ter ganhado o grande prêmio da loteria, mas não. Tudo aconteceu enquanto ela estava na hora do almoço do trabalho, naquele momento ela comprou o bilhete de loteria. O prêmio era de US$10 mil por semana pelo resto da vida.

Emocionada e cheia de esperanças, ela raspou o bilhete de loteria e percebeu que tinha ganhado um prêmio. Cegada pela emoção, ela acreditava que tinha ganhado o maior prêmio e se tornaria milionária.

A primeira coisa que lhe veio à mente foi renunciar ao seu trabalho porque sua vida estava ‘arrumada’. Depois, ela foi até o escritório para ver como seu prêmio era gerenciado e receber seus primeiros 10 mil dólares. No entanto, ao chegar lá, percebeu que foi muito precipitada em suas decisões e recebeu um golpe de realidade porque não ganhou o prêmio principal.

Uma vez, no escritório, disseram-lhe que ele tinha ganhado, mas apenas um pagamento de US$10 mil, não para toda a vida. Além disso, ela não recebeu os US$10 mil completos, com o pagamento dos impostos ele recebeu apenas US$6 mil.

A usuária no TikTok contou sua experiência na conta @how_did_this_get_here.