Vazamento revela 26 bilhões de contas roubadas do Twitter, LinkedIn e mais

Um vazamento em massa, apelidado de 'Mãe de Todas as Violações', expõe 26 bilhões de registros, incluindo sites populares como LinkedIn, Snapchat, Venmo, Adobe e X (anteriormente Twitter), sendo considerado o maior vazamento da história.

Além de credenciais de login, especialistas alertam que grande parte dos dados é "sensível", tornando-se "valioso para atores maliciosos", de acordo com o Cybernews, que primeiro descobriu a violação em um site desprotegido.

Mantas Sasnauskas, chefe de pesquisa de segurança do Cybernews, afirmou que "provavelmente a maioria da população foi afetada". Embora os 12 terabytes de dados não pareçam conter informações "recém-roubadas", o conjunto é uma compilação minuciosa de várias violações.

Hacker-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Os maiores afetados

A plataforma chinesa Tencent lidera, com 1,4 bilhão de registros comprometidos, seguida por Weibo com 504 milhões, MySpace com 360 milhões, Twitter com 281 milhões e LinkedIn com 251 milhões. Cybernews fornece uma lista pesquisável online para usuários verificar sites potencialmente comprometidos.

A escala do impacto do vazamento é "sem precedentes", afirma o Cybernews, tornando antigas violações insignificantes em comparação. Especialistas aconselham a mudança imediata de senhas, atenção a e-mails de phishing e a ativação da autenticação de dois fatores, mesmo para contas não afetadas pelo vazamento.