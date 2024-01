Um herói! Homem morre atropelado por ônibus, mas salva seu acompanhante

No último fim de semana, foi divulgada a triste notícia do falecimento de uma pessoa que foi atropelada por um micro-ônibus. De acordo com diversos depoimentos, o veículo de transporte público colidiu com uma barraca no México.

Alguns presentes afirmaram que tudo aconteceu porque o veículo estava estacionado incorretamente e isso fez com que o veículo avançasse mesmo sem ser conduzido por alguém. Após alguns dias, foi divulgada uma gravação em que se vê o momento exato em que o ônibus atropelou uma pessoa que estava no local mencionado anteriormente.

O falecido agora estava conversando com outra pessoa quando, de repente, percebeu a presença do ônibus. O envolvido conseguiu empurrar seu acompanhante, mas ele não conseguiu se afastar e perdeu a vida no local. Os vizinhos correram para ajudar o ferido, no entanto, pouco puderam fazer.

Até agora, a gravação dos eventos acumula mais de 40 mil reproduções na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Eles nem sabem estacionar, não me surpreende nada desses filhos da puta... Minhas mais sinceras condolências à família afetada”, “Ele os esmagou, mas que velocidade! É uma rua estreita” ou “O de preto deveria ter reagido mais rápido... e foi o de amarelo que o fez e o salvou... os reflexos são importantes. Morreu como um herói”.