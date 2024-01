Um ano após cirurgia de separação, gêmeas siamesas surpreendem com recuperação notável

Guerreiras! As gêmeas siamesas Heloá e Valentina passaram por uma cirurgia complexa de separação e hoje, 1 ano depois, estão todas independentes. - Foto: Michel Gomes

Há um ano, as vidas das gêmeas siamesas Heloá e Valentina Prado foram transformadas por uma cirurgia de separação que durou mais de dez horas e uma internação de 51 dias. A jornada de recuperação delas tem sido verdadeiramente surpreendente, trazendo alegria aos corações dos pais, Waldirene do Prado e Fernando de Oliveira. Hoje, as meninas não apenas caminham sozinhas, mas também se alimentam normalmente, demonstrando um desenvolvimento neurológico adequado para a idade.

“Personalidades únicas: Heloá e Valentina seguem seus próprios caminhos”

Além da notável recuperação física, as gêmeas também exibem personalidades únicas. Heloá, mais agitada, contrasta com a calma de Valentina, evidenciando que cada uma está trilhando seu próprio caminho e escrevendo sua própria história. Uma emoção incomum para os pais, que agora celebram a individualidade das filhas.

“Desenvolvimento notável e preparação para a escola”

A cirurgia de separação das gêmeas durou quase 10 horas e teve a participação de 200 profissionais. – Foto: Divulgação/Zacharias Calil

As gêmeas Heloá e Valentina não apenas superaram os desafios pós-cirurgia, mas também estão desfrutando de atividades infantis normais. Adoram cantar, brincar na piscina e até jogar no celular. O notável desenvolvimento e independência alcançados pelas meninas já têm os pais considerando a possibilidade de matriculá-las na escola. Um marco emocionante na jornada de recuperação.

“A cirurgia complexa e a guerreira valentina”

A cirurgia de separação das gêmeas siamesas foi complexa, envolvendo a separação de partes do tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias e intestinos delgado e grosso. Mais de 200 profissionais do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) colaboraram de forma notável, realizando o procedimento de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Homenagem aos heróis: profissionais reconhecidos pela Câmara dos Deputados”

A jornada das gêmeas siamesas também é marcada pelo reconhecimento dos profissionais do Hecad, mais de 50 dos quais receberam certificados da Câmara dos Deputados. Uma celebração não apenas das conquistas médicas, mas também da resiliência das gêmeas e da equipe que as atendeu.

Fonte: G1

