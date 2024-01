Secadores de mãos de banheiros sopram partículas de cocô, alerta estudo

Um estudo recente destaca que secadores de mãos com ar quente, comuns em banheiros públicos, podem estar disseminando partículas de cocô nas mãos dos usuários.

Publicada na revista 'Applied and Environmental Microbiology', a pesquisa realizada na Faculdade de Medicina da Universidade de Connecticut revelou preocupantes conclusões, diz o Mega Curioso.

Potencial disseminação

O estudo, conduzido em 36 banheiros, indica que os secadores de mãos, ao sugarem o ar do ambiente, podem também capturar partículas de fezes no ar, que posteriormente são expelidas sobre as mãos recém-lavadas. Isso levanta preocupações sobre a eficácia desses dispositivos em ambientes onde a higiene é essencial.

Os pesquisadores realizaram testes expondo placas de Petri ao ar de banheiros e ao ar quente dos secadores. As placas expostas aos secadores apresentaram uma média de 18 a 60 colônias de bactérias, indicando uma potencial contaminação.

Ao instalar filtros HEPA nos secadores, houve uma redução significativa na quantidade de bactérias, evidenciando que a maioria delas provinha do ar do banheiro.

Recomendações

Apesar das preocupações levantadas, a pesquisa destaca que a maioria dos microrganismos encontrados não representa risco significativo para pessoas saudáveis.

No entanto, aconselha-se a continuidade da prática de secar as mãos, sugerindo o uso de toalhas de papel como método mais higiênico. Especialistas recomendam atenção especial a banheiros sem tampa, onde a descarga pode criar uma névoa fina de micróbios.