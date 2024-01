“Sauda a câmera, pervertido de merda...!” Corajosa mulher confronta homem que se masturbava ao seu lado no ônibus

Um caso chocante de assédio sexual ocorreu dentro de um ônibus em Concepción, Chile, mas a mulher vítima dessa situação decidiu enfrentar um sujeito que se masturbava ao seu lado e tentou tocá-la. O incidente ocorreu nesta terça-feira em um ônibus da Linha San Remo no setor Collao, enquanto ela se dirigia ao trabalho.

A mulher relatou que, apesar de o ônibus estar quase vazio, um homem escolheu sentar ao lado dela. Eram exatamente 10h30 da manhã quando ela percebeu que o sujeito começou a tocar seus genitais, o que a levou a discretamente gravar a situação com seu celular. Quando o assediador tentou tocá-la, ela decidiu confrontá-lo.

“Acha que eu não sei o que você está fazendo? Estou te gravando, olha”, disse a mulher ao sujeito. Diante disso, o assediador se levantou e tentou descer rapidamente do ônibus. Mas a cidadã não hesitou em tornar o incidente público, instigando-o a “cumprimentar a câmera” e lançando insultos fortes antes que o sujeito descesse várias quadras adiante.

A corajosa mulher, que fez uma denúncia na polícia, fez um apelo para a divulgação do incidente com uma mensagem contundente: "Eu, como mulher adulta, tenho as ferramentas para parar um abuso assim, mas sua filha pequena, ou irmã, ou prima pequena, a caminho da escola, não as têm".