Redes sociais sofrem impacto com a morte de famosa influenciadora aos 35 anos: ela tinha quatro filhos e estava recém-casada

Mila de Jesus, uma influenciadora brasileira de 35 anos de idade, faleceu em 12 de janeiro após supostamente sofrer um ataque cardíaco, de acordo com relatos do ‘Daily Mail’. Nas redes sociais, a filha da jovem brasileira, reconhecida nas redes sociais por sua grande transformação física após perder peso, confirmou a morte de Mila.

Mila de Jesus morreu de um aparente ataque cardíaco

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Mila de Jesus nesta sexta-feira. Eu, Anna Clara, estou publicando esta nota de condolências. Estamos muito tristes ao saber do falecimento de nossa linda mãe. Agradecemos todas as orações e condolências. Continuem orando por nós. Obrigada", pode-se ler em uma publicação no Instagram.

A influencer vivia com seu marido, George Kowszik, e seus quatro filhos. As causas da morte ainda não foram estabelecidas, nem foi revelado o que levou ao seu episódio cardíaco.

Mila De Jesus ganhou fama nas redes sociais depois de passar por uma cirurgia de bypass gástrico em 5 de outubro de 2017. Recentemente, ela comemorou o aniversário da grande perda de peso compartilhando uma postagem com seus mais de 50 mil seguidores no Instagram. Da mesma forma, ela descreveu que a cirurgia foi uma decisão que mudou sua vida e compartilhou fotos de si mesma antes e depois.

A influenciadora brasileira deixou quatro filhos e um marido

Além disso, revelou que tinha estado sofrendo de psoríase desde julho até outubro. A psoríase é uma doença de pele que causa uma erupção com coceira e manchas escamosas.

"Tenho lidado com essa situação, 80% do meu corpo afetado, entre médicos, medicamentos, pomadas e respiração profunda...", revelou no Instagram.

A influenciadora tinha compartilhado sua última publicação em 7 de janeiro no Instagram, onde tinha fotos e vídeos dela e de seus filhos.