Perigos nas redes sociais: Adolescente quase fica cega após seguir dica do TikTok

No ano passado, uma tragédia quase se abateu sobre Amelia Gregory, uma adolescente de 13 anos de Cheshire, na Inglaterra, depois que ela decidiu seguir conselhos de beleza de uma influenciadora adolescente no TikTok. A história serve como um alerta sobre os perigos potenciais escondidos nas dicas de skincare disseminadas nas redes sociais.

O perigo nos truques de cuidados com a pele de uma influenciadora adolescente

Amelia se deparou com um vídeo cativante no qual uma jovem influenciadora compartilhava truques de cuidados com a pele, prometendo uma aparência brilhante e atrasando o envelhecimento. O detalhe alarmante? Amelia, uma menina de apenas 13 anos, decidiu seguir essas instruções. No entanto, o que ela não sabia era que alguns dos produtos recomendados continham uma substância chamada retinol, conhecida por ser agressiva, especialmente em peles jovens e sensíveis.

Consequências drásticas: quase a perda da visão

Amelia seguiu dica de tiktoker de cuidados com a pele e quase ficou cega — Foto: Reprodução/ Daily Mail

A mãe de Amelia, Claire, uma médica de saúde feminina, recorda o momento terrível quando sua filha desceu correndo as escadas com o rosto vermelho e gritando de dor. O rosto de Amelia estava descascando, cheio de manchas vermelhas. A causa? A aplicação excessiva de produtos com retinol, conforme indicado pela influenciadora. A mãe, atônita, levou imediatamente Amelia ao médico para avaliação.

LEIA TAMBÉM: Redes sociais sofrem impacto com a morte de famosa influenciadora aos 35 anos: ela tinha quatro filhos e estava recém-casada

O relato impactante de Claire sobre o incidente

Claire, em meio ao choque, compartilha sua experiência ao ver sua filha em agonia. Amelia, soluçando, explicou que seguiu as instruções de skincare do vídeo, que incluíam uma “máscara” feita com produtos contendo retinol e um ácido fraco. A pele de Amelia queimou tanto que ficou coberta de vergões. O incidente destaca a falta de consciência sobre os riscos associados a produtos agressivos em idades tão jovens.

Reflexão sobre os perigos da influência digital na saúde da pele

A história de Amelia não é apenas uma advertência para os pais, mas também para os adolescentes que buscam inspiração online. Os conselhos de beleza nas redes sociais nem sempre consideram a diversidade de tipos de pele e idades, e o uso inadequado de certos produtos pode ter consequências severas. Este incidente destaca a necessidade de conscientização sobre os perigos potenciais da influência digital na saúde da pele dos jovens.

Educação e conscientização são cruciais

O episódio trágico de Amelia destaca a importância da educação sobre skincare e a necessidade de conscientização sobre o uso responsável de produtos, especialmente entre os jovens. Os pais devem orientar seus filhos sobre os perigos potenciais das dicas de beleza online, promovendo uma abordagem mais informada e segura em relação aos cuidados com a pele.

Fonte: Revista Crescer