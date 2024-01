Passageira revela hack para bebidas em voos, mas cuidado com consequências

Uma usuária do TikTok, conhecida como Nicole (nicolenotnicki), revelou recentemente um truque para levar bebidas alcoólicas em voos e evitar os altos preços a bordo, conforme relatado pelo The Daily Dot. A dica pode ser testada, mas não é necessariamente aprovada pelas companhias aéreas.

Nicole compartilhou um vídeo mostrando pequenas garrafas de Jack Daniels, vodka Deep Eddy Lemon e tequila Hornitos dentro de uma bolsa transparente para viagens. Com a legenda "Quem quer pagar US$30 por uma bebida no aeroporto?", ela sugeriu a estratégia de levar suas próprias bebidas alcoólicas.

Embora o site da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) deixe claro que os passageiros podem trazer álcool em suas bagagens de mão, consumir sua própria bebida alcoólica no avião não é permitido.

Regras oficiais e reações

De acordo com a TSA, para bagagens de mão, os passageiros estão limitados a recipientes de 3,4 onças ou menos, que podem ser acomodados confortavelmente em um saco transparente de um quarto de galão.

A Administração Federal de Aviação (FAA) destaca que a lei federal proíbe os passageiros de consumir álcool em um voo que não seja servido por um comissário de bordo.

Embora o vídeo de Nicole tenha se tornado viral, acumulando mais de 1,1 milhão de visualizações em cinco dias, especialistas e autoridades aéreas alertam sobre as consequências de tentar essa estratégia. Comentários no post variam de agradecimentos pela dica a relatos de recepções geladas por parte da equipe de bordo.

Enquanto alguns sugerem que é possível beber as miniaturas no aeroporto antes de embarcar, é importante lembrar que as regras podem variar entre diferentes aeroportos.

Embora a ideia de economizar em bebidas a bordo seja tentadora, os passageiros são aconselhados a seguir as regulamentações das companhias aéreas e evitar possíveis problemas durante o voo.