Neto é criticado por aceitar receber a casa da avó como herança

Brigas por herança geralmente são um fator que leva muitas famílias a passarem por momentos de briga e rompimento. Com um homem, que buscou por apoio no Reddit, isso não foi diferente.

O homem, que preferiu não se identificar, conta que sua história começou por volta do ano de 2011, quando ele passou por um divórcio traumático e decidiu voltar a morar em sua cidade natal. Na ocasião ele chegou a comprar um apartamento, que demoraria dois meses para ser entregue.

“Minha mãe sugeriu que, como trabalho de casa, eu poderia passar esses dois meses na casa da minha avó que tinha se acidentado na escada e estava presa a uma cadeira de rodas. Sua casa era antiga e ela não tinha condições de cuidar do local, principalmente do aquecimento a lenha, então meus tios queria colocá-la em uma casa de repouso e usar o dinheiro da casa para cobrir os gastos”.

“Na época, minha avó tinha 75 anos e eu aceitei ficar ao seu lado. Depois dos dois primeiros meses, ela sugeriu que eu ficasse em sua casa e alugasse o apartamento, visto que o médico disse que ela não sairia mais da cadeira de rodas”.

“Enquanto morava na casa aproveitei para fazer algumas melhorias, pensando no bem-estar dela, e no meu. Mudei o sistema de aquecimento e adaptei um dos banheiros para comportar sua cadeira de rodas, além de outras obras. Como resultado, em 2015 eu já tinha investido tanto na casa que fiquei pensando como seria quando eu tivesse que me mudar dali”.

Ele foi surpreendido

Naquela altura, o homem decidiu conversar com a avó para saber se ela concordaria com o fato dele desejar comprar a parte da casa de seus tios para continuar morando no local, ao invés de se mudar para o apartamento.

A idosa, grata com o pedido e com a ajuda do neto, decidiu ir além e afirmou que estava preparando algo para resolver essa situação.

“Durante seu aniversário, ela disse a todos os meus tios que decidiu me dar a casa de presente, e ninguém foi contra. Eu fiquei surpreso e não achei que era verdade até que semanas depois ela quis ir até o cartório para oficializar a transferência da casa para o meu nome. O responsável a questionou diversas vezes sobre sua decisão e ela falou, de forma clara e surpreendente, que tinha motivos para escolher deixar a casa comigo e afirmou que ‘não estava senil’”.

“No ano passado, em 2023, minha avó faleceu aos 87 anos, ela simplesmente não acordou em uma manhã. Semanas depois do funeral, um dos meus tios mais novos apareceu na minha casa com um avaliador imobiliário para avaliar e colocar a casa a venda. Aparentemente, meus tios não acreditaram quando minha avó decidiu dar a casa para mim e ainda achavam que iriam vender o imóvel e dividir o dinheiro”.

“Minha mãe e sua irmã mais velha concordam com a decisão da minha avó, mas os outros irmãos me processaram por abusar da minha avó para obter ganhos financeiros. Há 1 semana descobri que eu ganhei o processo por falta de provas, mas isso gerou uma grande briga na família e agora eles não estão se falando”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, os tios estão sofrendo com a consequência de seus atos e decisões.

“Você ajudou a sua avó e investiu na casa ao longo de todos estes anos. Estou surpresa que eles nem mesmo verificaram antes sobre a transferência da casa para seu nome”, comentou uma pessoa.

“Parece que você foi o único a cuidar da sua avó por anos, então a decisão dela foi legítima e válida”, finalizou outra.