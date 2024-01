Mulher proíbe a filha de chamar a madrasta de mãe e revela seus motivos

Uma mãe usou o Reddit para desabafar sobre suas preocupações envolvendo a criação de sua filha. Segundo ela, a menina está recebendo “mensagens confusas” uma vez que passou a chamar a madrasta de “mamãe”.

Sem se identificar, a mulher conta que tem uma filha de 5 anos com seu ex-marido. Os dois terminaram o relacionamento pouco tempo depois da menina nascer, então desde pequena ela está habituada a passar a semana na casa da mãe e os finais de semana na casa do pai.

“Dois anos atrás meu ex-marido se casou novamente e teve um filho com sua esposa. Até aí, tudo bem, mas nas últimas semanas eu reparei que minha filha passou a chamar a madrasta de ‘mãe’ ou ‘mamãe’, e isso me incomoda”.

“Acredito que ela desenvolveu esse hábito depois que seu meio-irmão passou a falar, então provavelmente ela o escuta chamando pela mãe e passou a reproduzir a fala dele”, conta a mulher.

Ela pediu por ajuda

Diante da situação, a mulher teme que a filha “receba a mensagem errada” sobre o assunto e decidiu agir. Ela pediu apoio ao ex-marido, mas foi surpreendida com a decisão, e justificativa, do homem.

“Eu conversei com meu ex-marido e falei a ele para corrigir nossa filha quando ela chamar a madrasta de mãe, pois toda essa situação também acaba me magoando. Minha filha tem pai e mãe, não pai e mães”.

“Ele acha que isso é injusto com ela e que eu estou priorizando meus sentimentos aos da minha filha. A esposa dele, por outro lado, adora ser chamada de mãe por ela e não quer corrigir minha filha”, finaliza.

Entre os usuários do Reddit as reações foram favoráveis ao pai da menina.

“Sua filha sabe quem é quem. Eu entendo seus sentimentos, mas isso é mais relacionado com suas inseguranças do que com algum problema real”, comentou uma pessoa.

“Fique feliz pelo fato da madrasta de sua filha ser uma pessoa boa ao ponto de ser chamada de mãe por ela”, finalizou outra.