Médico salva passageira de avião usando Apple Watch em situação emergencial

O ditado popular diz que 'Uma maçã por dia mantém o médico longe', mas e se for um Apple Watch? O Dr. Rashid Riaz, médico britânico de 43 anos do Hospital do Condado de Hereford, na Inglaterra, protagonizou um resgate improvável durante um voo da Ryanair de Birmingham, Inglaterra, para Verona, Itália, em 9 de janeiro.

Quando uma mulher na casa dos 70 anos começou a sentir falta de ar, Riaz, ao ouvir o chamado por um médico a bordo, prontamente ofereceu assistência. Mesmo sem uma variedade de instrumentos médicos típicos, ele teve uma ideia inovadora.

Ao descobrir que a paciente tinha histórico de problemas cardíacos, Riaz solicitou o Apple Watch da comissária de bordo para avaliar seus níveis de oxigênio no sangue. Utilizando o aplicativo de Oxigênio no Sangue do Apple Watch, destinado a 'fitness e bem-estar geral', ele identificou baixa saturação de oxigênio.

Embora a Apple enfatize que o aplicativo não é destinado ao uso médico, Riaz conseguiu estabilizar a oxigenação da mulher até o pouso na Itália, onde ela recebeu cuidados médicos adicionais e se recuperou prontamente.

Lições aprendidas

O médico elogiou a eficiência da companhia aérea no tratamento da situação, mas enfatizou a importância de aeronaves carregarem ferramentas para medições corporais vitais em emergências, como saturação de oxigênio, pressão arterial e para identificar crises diabéticas.

"Essas coisas podem salvar a vida de alguém em uma situação de emergência", acrescentou Riaz. O episódio destaca como dispositivos simples, como o Apple Watch, podem desempenhar um papel crucial em situações inesperadas.

Enquanto o aplicativo de Oxigênio no Sangue provou ser útil, a Apple está atualmente envolvida em uma disputa de patentes com a Masim, uma empresa de tecnologia médica, sobre seu software. A Apple anunciou recentemente que os Apple Watches Series 9 e Ultra 2 não incluiriam o aplicativo.