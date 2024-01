Mãe se recusa a permitir que a esposa do sogro segure seu filho recém-nascido

Uma mãe buscou por apoio no Reddit depois de viver uma situação complicada. Segundo ela, a postura da esposa de seu sogro a está tirando completamente do sério.

Sem se identificar, a mulher conta que seu primeiro filho nasceu há 3 meses e que literalmente precisou ligar com os parentes de seu marido desde o instante em que o bebê chegou. Segundo ela, foram diversas visitas ao longo das 48 horas em que ela permaneceu internada por conta da cesárea.

“Meu grande problema é a esposa do pai do meu marido. Ela não falou comigo durante toda a gravidez, somente no dia em que o bebê nasceu ela me mandou uma mensagem”.

“Assim que chegou ao hospital ela correu para pegar meu bebê do berço, ele tinha apenas algumas horas de vida e ela nem pediu permissão ou sequer lavou as mãos antes de pegá-lo no colo! Eu estava exausta e não consegui fazer nada, mas me arrependo disso”, conta a mãe.

A situação complicou

A mulher então conta que nas semanas seguintes recebeu diversas visitas de seu sogro e da esposa dele. Durante as visitas, a esposa do homem insistia em ficar com o bebê no colo e tirar diversas fotos, as quais a mãe descobriu que estavam sendo publicadas na internet sem sua permissão.

“Ela sempre aparecia com presentes para o bebê e para meu marido, sem elogiava somente ele e ignorava a minha presença. Quando descobri as fotos, fiquei incomodada e pedi para meu marido que elas fossem retiradas das redes sociais. Ele concordou, mas a madrasta dele fez um escândalo dizendo que somente ela não podia ‘exercer seus direitos de avó’. Tudo isso ficou ainda pior quando eu não a deixei trocar as fraldas do bebê”, revela.

“Depois de meses sem notícias, as festas de final de ano aconteceram e, na última semana, ela enviou pelo meu marido 5 presentes. Era 1 para o nosso bebê, 1 para o meu marido e os outros para a irmã dele e o namorado dela. Eu soube que fui deixada de fora de propósito e perdi completamente a paciência. Como resultado das atitudes dela eu a proibi de entrar novamente em minha casa e de segurar meu bebê. Estou errada?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua atitude visto que foi desrespeitada pela madrasta de seu marido desde o início da gestação.

“Você não está errada! Desde o primeiro minuto de vida do seu bebê ela agiu de forma desrespeitosa com você e negligente com a criança”, comentou uma pessoa.

“Você apenas precisa comunicar sua decisão, e motivações, com clareza para seu marido e sogro. Dito isso, não está errada”, finalizou outra.