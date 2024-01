Jovem sofre grave acidente de trem ao tentar gravar vídeo para o TikTok

O formato de vídeos curtos provocou uma mudança em todo o conteúdo que é produzido nas redes sociais. Os influencers conseguiram mais atenção, mas também tiveram mais competição para manter o usuário. Alguns jovens, atraídos pelas visualizações, começaram a realizar atos perigosos. Infelizmente, existem muitos vídeos de acidentes causados por gravar vídeos para o TikTok.

Entre todas as postagens, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que um jovem subiu no telhado de um trem para mostrar sua ‘rebeldia’, mas ele nunca imaginou que isso lhe cobraria um preço alto. No vídeo, de um minuto, é possível ver a imprudência do homem que acabou sendo eletrocutado.

A pessoa que estava gravando os acontecimentos, que se presume ser amigo do ferido, parou de gravar, mas mostrou os resultados de um momento louco. A conta que expôs o acontecimento colocou o seguinte texto: "Na Índia, um jovem desafia sua sorte praticando um tipo de surf em um trem e algo 'inesperado' acontece".

Até o momento, o video conta com mais de 200 mil reproduções, onde se podem ler comentários como “Os indianos têm um fetiche por trens”, “Algo inesperado? Eu já esperava isso”, “Algo inesperado não, todos sabem como isso termina” ou “‘inesperado’ saiu vivo, isso é inesperado”, são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.