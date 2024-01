Garagem transformada: casal cria estúdio aconchegante por apenas U$1.500

Savannah Shockley, de 24 anos, de Delaware, compartilhou sua incrível jornada de transformar a garagem de seus pais em um estúdio acolhedor por meros U$1.500, conforme revelado em uma série de vídeos no TikTok. A iniciativa não apenas atraiu a atenção de entusiastas de reformas, mas também demonstrou como a criatividade pode converter um espaço simples em um refúgio único.

A jovem, também vocalista da banda Savannah Band, inspirou-se em uma transformação semelhante realizada em Fresno, Califórnia, em 2022. Ao retornar a Delaware, ela e seu noivo decidiram recriar a mágica. A garagem, antes desorganizada, foi convertida em um aconchegante estúdio com sofás, mesas de café e toques decorativos, proporcionando um ambiente sereno e natural.

Criatividade e parceria na reforma

Savannah, junto com seu noivo, irmão, tio e amigos, gastou U$1.500 em materiais, aproximadamente o valor do aluguel mensal anterior do casal. O processo envolveu erguer paredes, instalar isolamento e drywall, e colocar um piso de painéis de vinil com padrão de madeira. Embora não tenham instalado uma cozinha completa, a proximidade da casa dos pais facilitou o acesso à geladeira e ao micro-ondas quando necessário.

A decoração reflete o gosto pessoal de Shockley, com uma mistura de elementos celestiais, motivos náuticos e itens pessoais. A escolha de tons verdes e a presença de itens como guitarras, um ukelele e asas de anjo conferem ao espaço uma atmosfera única.

A artista também compartilhou o simbolismo de uma vela adquirida no início do relacionamento com seu noivo.

Jam Sessions e alegria

O estúdio transformado não é apenas um espaço privado; amigos são frequentemente recebidos para 'jam sessions'. A comunidade criada em torno da garagem renovada destaca a realização pessoal de Shockley ao compartilhar seu refúgio aconchegante com aqueles ao seu redor.