Espaço: Eugene Shoemaker, o único 'enterrado' na Lua

A missão Peregrine, lançada pela NASA, enfrenta um dilema enquanto transporta, para a Lua, os restos mortais de figuras ilustres, incluindo John F. Kennedy e Arthur C. Clarke. Contudo, uma falha técnica coloca em risco essa jornada póstuma, ameaçando perder os vestígios no espaço sideral, diz o Mega Curioso.

A missão Peregrine, lançada pela NASA em parceria com as empresas Elysium Space e Celestis, embarca para a Lua com uma carga singular: restos cremados de personalidades marcantes. Entretanto, uma falha detectada logo após o lançamento coloca em xeque o destino desses vestígios, lançando uma sombra sobre esta viagem póstuma.

Eugene Shoemaker: o primeiro humano ‘enterrado’ na Lua https://t.co/LDLe3NsatI — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) January 23, 2024

Enquanto a missão atual enfrenta incertezas, recordamos Eugene Merle Shoemaker, o pioneiro cujas cinzas foram os únicos restos mortais humanos depositados na Lua até hoje. A bordo da missão Lunar Prospector em 1998, parte de suas cinzas encontrou um repouso final no solo lunar.

Eugene Shoemaker, geólogo e astrônomo renomado, dedicou sua vida à exploração do cosmos. Sua notável carreira incluiu a descoberta de cometas e asteroides, além de um papel crucial no treinamento da missão Apollo. O acidente fatal na Austrália, enquanto pesquisava crateras de impacto, interrompeu sua busca pelo desconhecido.

O desejo não realizado de Shoemaker de se tornar astronauta, somado à sua contribuição excepcional para a exploração espacial, inspirou a decisão de homenageá-lo na Lua. Sua esposa, Carolyn C. Porco, planetóloga, propôs e a NASA adotou a ideia de depositar suas cinzas no satélite natural como um tributo póstumo ao seu legado.

Futuro incerto de vestígios lunares

Com a ameaça de perder essa carga única no espaço devido a problemas técnicos, a missão Peregrine enfrenta desafios. O desfecho desta jornada póstuma permanece incerto, enquanto cientistas e entusiastas aguardam ansiosos por uma solução para garantir que esses ilustres restos mortais alcancem seu destino lunar.