Encanador descobre 'mistério ósseo' sob piso do banheiro

Ao realizar reparos em uma casa com mais de 200 anos, o encanador britânico Jonathan Betts, de 36 anos, fez uma descoberta surpreendente: mais de 20 ossos escondidos sob os assoalhos do banheiro. O achado intrigante, compartilhado em um TikTok assustador, acumulou 1,4 milhão de visualizações desde 6 de janeiro.

Betts, proprietário da JB Plumbing, deparou-se com a descoberta macabra ao remover o vaso sanitário e o revestimento do chão. Ao constatar que o contrapiso estava gravemente danificado, ele alertou os clientes sobre a necessidade de escavar o solo. Mesmo não sendo sua prática trabalhar nos fins de semana, Betts persistiu, enfrentando um cenário que ele descreveu como "estressante".

Da aflição à descoberta crucial

Ao cavar, o encanador deparou-se com um maxilar com dentes, inicialmente gerando preocupações. Betts expressou alívio ao descobrir que os ossos eram de origem animal, especificamente de um porco, não humano. Após pesquisa no Google e consulta a colegas de profissão, a conclusão foi que os ossos foram enterrados para afastar espíritos malignos, uma prática comum no passado. Os ossos foram devolvidos ao solo.

Ao compartilhar a atualização no TikTok, Betts comemorou a resolução do mistério, aliviando a tensão inicial. Comentários variados surgiram, desde sugestões de envolver a polícia até risadas sobre a celebração por ossos de porco. Betts, com mais de 20 anos na indústria, enfatizou que nunca havia vivenciado algo assim antes.