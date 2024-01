Depósito de gelo encontrado em Marte intriga cientistas

Uma pesquisa recente, publicada no 'Geophysical Research Letters', revela a descoberta de um vasto depósito de gelo sob o 'equador' de Marte. Anteriormente desconhecido, esse acúmulo de água em estado sólido desafia as expectativas e reacende o fascínio pela vida no Planeta Vermelho, diz o Mega Curioso.

Em 2007, cientistas identificaram uma intrigante formação rochosa, a Formação de Medusa Fossae, próxima ao equador marciano. Sinais de radar indicavam algo menos denso sob a superfície, mas a verdade permanecia obscura. Quase duas décadas depois, o radar MARSIS revela a verdade: uma camada gigantesca de gelo, expandindo-se até 3,7 km de profundidade.

Depósito de gelo gigantesco é descoberto em Marte https://t.co/5kSFeg8J5F via @MegaCurioso — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 23, 2024

O Planeta Vermelho um mar?

Dr. Thomas Watters, autor do estudo, afirma que os depósitos de gelo são ainda maiores do que imaginado, levando a crer que, se derretidos, cobririam Marte com água. Os dados da Agência Espacial Europeia indicam que, se todo o gelo derretesse, criar-se-ia um 'Mar Vermelho' marciano, com profundidade estimada de 1,5 a 2,7 metros.

A Formação de Medusa Fossae, envolta em camadas de gelo e poeira sob uma espessa cobertura de poeira ou cinzas, intriga os cientistas. A descoberta levanta novas questões sobre a história climática de Marte, instigando a busca por origens e processos de formação desse depósito glacial.

O futuro da exploração

Colin Wilson, da Agência Espacial Europeia, destaca a importância dessa descoberta para futuras explorações humanas ou robóticas. A confirmação do gelo nesta escala significaria uma mudança radical em nossa compreensão do ambiente marciano, tornando qualquer depósito antigo de água um "alvo fascinante para exploração".

Essa revelação impactante não apenas redefine nossa visão de Marte, mas também abre portas para investigações mais profundas. Os cientistas agora enfrentam o desafio de decifrar a origem, formação e implicações desses vastos depósitos de gelo, lançando luz sobre a história única do Planeta Vermelho.