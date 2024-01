Da roça para as passarelas: brasileira estreia em Paris, na Dior, com Rihanna na plateia

Nascida na pacata Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Valéria Goettert é a mais nova sensação da moda brasileira, e sua jornada é de encher os olhos. Aos 19 anos, ela trocou a enxada pela passarela, deixando para trás a vida no campo para se destacar no cenário internacional da moda.

Da roça para as passarelas de Paris

Valéria fez sua estreia internacional em grande estilo, desfilando para a renomada Dior durante a Semana da Alta-Costura de Paris. O evento, que destaca as coleções de verão de 2024, contou com a presença de grandes personalidades, incluindo a cantora Rihanna, a atriz Anya Taylor-Joy e a renomada Glenn Close. A modelo, visivelmente emocionada, expressou sua gratidão pela oportunidade em suas redes sociais.

O reconhecimento internacional

Embora seja seu primeiro desfile internacional, Valéria já colheu êxitos em sua carreira. Além da Dior, ela desfilou para a marca Carolina Herrera, marcou presença no São Paulo Fashion Week e até mesmo trabalhou na China. Sua ascensão meteórica a coloca como uma das novas queridinhas da moda.

Raízes que não se esquecem

Antes de se mudar para São Paulo e conquistar os holofotes da moda, Valéria cuidava dos animais e trabalhava na agricultura em sua cidade natal, Santa Cruz do Sul. A modelo, sempre honrando suas raízes, compartilhou um vídeo em suas redes sociais, mostrando um pouco da sua vida na fazenda antes de entrar para o mundo glamoroso da moda internacional.

Com sua trajetória inspiradora, a modelo prova que é possível sair das raízes simples e alcançar o estrelato global. Sua estreia nas passarelas de Paris marca o início de uma promissora carreira internacional, e o mundo da moda aguarda ansiosamente para ver o que o futuro reserva para essa talentosa modelo brasileira.

Fonte: Gaz