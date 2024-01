Conheça o homem de 92 anos caminhou pelo Grand Canyon de ponta a ponta

Quando Alfredo Aliaga cruzou o Grand Canyon em 2022, ele quebrou inadvertidamente o recorde mundial como a pessoa mais idosa a realizar essa caminhada. Agora, aos 92 anos, ele decidiu repetir o feito em 2023, oficializando sua notável conquista.

Uma vida de aventuras ao ar livre

Para Aliaga, caminhar pelo Grand Canyon não era algo novo. Sua vida foi marcada por aventuras ao ar livre, desde caminhadas discretas até a proeza oficial de 2023. Antes de sua jornada registrada, suas façanhas eram testemunhadas principalmente pela família.

O verdadeiro legado de Aliaga

O Livro Guinness dos Recordes Mundiais reconheceu Aliaga oficialmente, mas seu verdadeiro legado vai além de títulos. Nascido na Espanha, ele se tornou geólogo e, após a aposentadoria, levou seu amor pela natureza a lugares distantes, explorando países como Nepal, Austrália, Finlândia, Chile e Estados Unidos.

Revivendo memórias com propósito

Após a perda da esposa em 2006, Aliaga homenageou suas memórias revisitando lugares especiais, como o Parque Nacional do Grand Canyon. Sua filha, Anabel Aliaga-Buchenau, compartilha a significativa conexão que o canyon tinha para seus pais, tornando-o um destino especial para Aliaga.

O caminho para o oficial

O processo para oficializar a segunda caminhada recorde incluiu desafios, como a possibilidade de fechamento do governo. Com a ajuda de dois novos amigos, Julian Coiner e Peter Todd, Aliaga conseguiu testemunhas para validar seu feito. Mesmo com o apoio, ele se tornou uma celebridade na trilha, parando para tirar selfies com outros aventureiros.

Uma conquista notável

Caminhar pelo Grand Canyon aos 92 anos não é tarefa fácil. Com 21-24 milhas de extensão e ganho de elevação significativo, essa jornada é desafiadora para qualquer idade. Aliaga revela sua preparação diária em Berlim, caminhando 8 milhas em três horas, e destaca três passos para uma vida saudável: alimentação saudável, caminhada diária de 30 minutos e sono adequado.

O verdadeiro legado: inspirando gerações

Aliaga acredita que seu estilo de vida contribui para sua boa forma física. Sua filha compartilha a perspectiva emocional de embarcar nessa jornada, destacando como a natureza transforma problemas cotidianos em trivialidades. O convite de Aliaga para as pessoas se movimentarem e aproveitarem a vida ao ar livre ressoa como um chamado à aventura.

