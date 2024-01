Atraso de 3 minutos em horário de almoço faz dois funcionários serem demitidos

Uma publicação realizada no Reddit está causando uma grande discussão. Por meio de um desabafo, um homem pede orientação sobre como agir após ser demitido por chegar 3 minutos atrasado após o almoço.

Sem se identificar, o homem conta que tirou uma pausa para o almoço e decidiu aproveitar para comprar comida para os demais membros de sua equipe. Por conta disso, ele acabou precisando estender um pouco sua pausa, o que o fez chegar 3 minutos atrasado.

“Eu conversei com o outro gerente se ele poderia ajustar meu horário, visto que eu atrasei apenas por ter parado para comprar comida para todos, ou seja: algo relacionado ao trabalho. Ele concordou, mas disseram que não tinha justificativa para o atraso e nós dois acabamos sendo suspensos e, depois, demitidos”.

“Eu conversei com várias pessoas que trabalhavam comigo e todos acreditam que a atitude da empresa foi abusiva. Eu também entrei em contato com meu colega que foi demitido e ele concorda com isso e não me culpa por sua demissão”.

As coisas não foram bem assim

O homem então explica que se juntou ao antigo colega de trabalho para planejar seu futuro profissional. Os dois combinaram de arrumar os currículos juntos e enviar as aplicações para vagas diferentes, assim um não atrapalharia o outro na busca por emprego. Porém, as coisas não seguiram dessa forma.

“Quando estávamos para marcar de seguir com os planos, ele simplesmente passou a não me responder mais. Estou me sentindo mal com isso porque ele concordou que a culpa não foi minha e em momento algum me culpou por isso”.

“Caso ele fizesse isso também seria ok por mim, eu consigo entender o lado dele e poderia aceitar suas críticas, mas não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente desapareceu. Eu realmente errei aqui? Eu arruinei a vida de alguém ou ele está errado em fazer planos comigo e depois desaparecer sem dar satisfações?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, as reações foram misturadas, com muitos afirmando que o erro do colega demitido foi mais impactante.

“Você não deveria ter pedido a alteração e ele, principalmente, não deveria ter alterado o registro”, comentou uma pessoa.

“Muitas empresas têm políticas rígidas sobre a alteração nos relógios de ponto. Você errou ao pedir, ele ao alterar”, finalizou outra.