Viralizou o cortejo fúnebre de um motorista de caminhão falecido na estrada; seus parceiros bloquearam ruas em Bogotá

Com uma gigantesca caravana, amigos e familiares de um motorista de caminhão falecido decidiram prestar uma homenagem à sua vida. Através de dezenas de vídeos que se tornaram virais, milhões de colombianos conheceram parte da história de vida desse homem, que era bem conhecido na profissão; a ponto de, em sua última viagem, seus colegas de estrada lotarem a saída da cidade.

Na rede social TikTok, foram postados dezenas de vídeos, parece que estavam cumprindo o último desejo de Mauricio Español, nome deste ‘mestre’ no volante, adaptou-se a cabine de um caminhão, como uma carruagem funerária, para que seu caixão repousasse na parte de trás, e assim todos pudessem prestar suas homenagens antes que seu corpo descansasse em paz pela eternidade.

Milhões de internautas ficaram completamente comovidos ao ver as ações com as quais os ‘parceiros’ do Espanyol decidiram demonstrar seu carinho, gratidão e respeito; entre elas está uma rua de honra com veículos de carga pesada estacionados.

A isso se somou o som das buzinas dos veículos, as tradicionais fitas roxas que decoravam os automóveis, arranjos florais e fogos de artifício; ações que foram constantes até a chegada ao cemitério, onde ele por centenas teve sua última parada, na tarde de sábado, 20 de janeiro.