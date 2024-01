Mulher tem 20 filhos e quer continuar tendo mais: “até o meu corpo aguentar”

Marta e seus 19 filhos vivem juntos em uma casa com três quartos. Agora, ela está esperando seu vigésimo filho. A mulher precisa coordenar todos eles para que realizem suas tarefas, se organizem e evitem atividades arriscadas.

Marta, numa publicação do TikTok, a mulher de 39 anos, explicou o motivo pelo qual decidiu ter muitos filhos com homens diferentes:

“Eu encaro isso, mãe, como um negócio... sim, praticamente. A verdade é que, como o governo me ajuda por cada criança, então eu recebo um dinheirinho por cada uma”.

De acordo com a reportagem do meio citado, ela recebe um total de US$ 76 a US$ 81 pelos filhos mais velhos, enquanto o governo lhe concede um bônus de cerca de US$ 28 a US$ 30 pelos mais novos.

Recebe um total de pouco mais de US$ 500, mas o ‘negócio’ não é tão rentável aos seus olhos, já que ela se recusa a parar de engravidar, apesar de ter sido mãe aos 14 anos e não dar conta das crianças que está cuidando.

Seus dois filhos mais velhos não estão porque já foram construir suas vidas, longe de seus irmãos que têm idades entre dois e 15 anos.

“É difícil, sim, mas olhando de forma positiva até é bom, porque assim não trabalho, com a ajuda do governo, e além disso os vizinhos me ajudam, também se me vejo muito apertada ou algo assim, vou para a igreja e isso me ajuda”, afirmou.