Mulher descobre que sua privacidade foi invadida pela mãe no início de sua vida adulta

Uma mulher de 36 anos compartilhou no Reddit como descobriu que sua mãe tinha acesso a suas conversas do WhatsApp mesmo depois de adulta. Segundo ela, a revelação foi algo totalmente humilhante.

Sem se identificar, a mulher conta que a mãe decidiu oferecer um, jantar em um restaurante para que ela e o marido comemorassem 1 ano de casados. Na ocasião, além dela, do companheiro e sua mãe, sua irmã e sobrinho também se juntaram para celebrar.

“Depois de alguns drinks, começamos a falar sobre como eu e meu marido namoramos escondido por um tempo e como minha mãe descobriu isso. Até então, ela disse que notou diferenças em meu comportamento e suspeitou do namoro”.

“Porém ontem à noite tudo mudou. Ela conta que leu uma mensagem de amor que eu enviei para meu marido, nossa comunicação era feita basicamente por WhatsApp, então já sabemos o que aconteceu”.

Ela ficou incomodada

A mulher conta que quase na mesma hora o marido começou a provocar a sogra dizendo que ela estava bisbilhotando nas conversas da filha, e a resposta dela foi apenas ficar quieta, algo que deixou a mulher incomodada.

“No começo achei que era brincadeira, mas depois eu percebi que ela realmente leu minhas mensagens pessoais! Me senti magoada, invadida e traída por ela. Eu também fiquei irritada com meu marido por achar isso engraçado”.

“Quanto o jantar terminou, nós pagamos a conta e fomos embora. Eu estava chateada com a atitude da minha mãe e com a reação do meu marido, mas ao conversar com ele ouvi que estava exagerando na minha reação. Minha mãe depois pediu desculpas, e isso me fez ficar ainda pior por sentir que estraguei o jantar de todos”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a reação dela foi proporcional a sua descoberta.

“Você não errou. Sua mãe invadiu sua privacidade e não importa quando ou o motivo que ela teve para fazer isso. Ela mereceu saber que você ficou incomodada”, comentou uma pessoa.

“Você não estragou tudo, apenas externalizou seus sentimentos depois que o jantar acabou”, finalizou outra.