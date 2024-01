Mãe decide impedir que o filho vá à casa da avó, mas o pai é contra

Na esperança de criar seu filho com base na confiança e respeito mútuo, uma mãe está lidando com momentos delicados em que suas expectativas para a criação do menino estão desalinhadas com as atitudes dos demais familiares. Por meio de uma publicação no Reddit, ela decidiu desabafar sobre os momentos de confusão pelos quais ela está passando e pediu por ajuda para esclarecer sua visão sobre o assunto.

Sem se identificar, a mulher conta que é mãe de um menino de apenas 5 anos de idade, e que tenta basear a criação do filho estabelecendo um ambiente seguro onde a confiança entre adultos e crianças é real e recíproca.

“Sempre ensinei a ele que qualquer coisa que acontecer de errado deve ser compartilhada com um adulto de sua confiança”, conta a mãe.

“O grande problema nisso é quando vamos na casa da minha sogra. Em algumas ocasiões, quando os primos dele fazem algo de errado e ele percebe, meu filho busca por apoio de um adulto. Enquanto eu o escuto e apoio, minha sogra o manda ficar quieto sempre que ele tenta falar, e depois fala que ele é um mentiroso e que está inventando coisas”, revela a mãe.

Ela pediu ajuda para lidar com a situação

Preocupada com uma possível confusão na mensagem passada a seu filho, a mãe conta que já tentou conversar com a sogra sobre como não gosta de ver o menino ser chamado de mentiroso e sobre a importância de validar o que as crianças falam, mas até agora não teve sucesso.

“Eu não gosto que ela o chame de contador de histórias, isso o deixa com mensagens confusas. Se ele tem um problema e eu digo a ele que ele pode ir falar com um adulto de confiança é para ele ser ouvido, não para seu relato ser posto em dúvida”.

“Tentei conversar com minha sogra sobre isso, mas ela continua agindo dessa forma, então disse ao meu marido que não me sinto confortável levando meu filho na casa dela por conta de suas ações. Para ele, estou exagerando”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, no entanto, ela está agindo da forma correta e precisa com tranquilidade reforçar suas intenções de parentalidade com a sogra.

“Converse novamente com ela. Explique a importância de validar o que uma criança diz e, se necessário, dê exemplos do porquê isso é importante. Caso ela não concorde, diga a ela que seu filho não irá mais até lá”, comentou uma pessoa.

“Ele é seu filho e sua atitude busca a segurança dele. Parece que você realmente está empenhada em fazer ele perceber que você é um porto seguro e que ele pode compartilhar suas preocupações com você”, finalizou outra.