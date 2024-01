Mãe com 800 tatuagens surpreende ao mostrar seu visual sem arte corporal

Uma mãe galesa, conhecida por suas 800 tatuagens, choca ao revelar sua aparência sem nenhuma tinta. Melissa Sloan, 46 anos, uma autoproclamada "viciada em tatuagem", cobriu seu corpo com arte por mais de uma década. Agora, ela experimentou um novo visual ao esconder todas as suas tatuagens com maquiagem.

Um corpo, 800 histórias

Melissa, mãe de sete filhos, dedicou os últimos dez anos à sua paixão por tatuagens, recebendo em média três novas peças por semana. No entanto, ela decidiu temporariamente esconder sua tela de arte corporal, aplicando maquiagem em suas 800 tatuagens.

Mum with 800 tattoos shows what she looks like without ink in revealing picture https://t.co/2bFPI8ylHP pic.twitter.com/6cxhY2K24r — Mirror Parents (@MirrorParents) January 23, 2024

A decisão de Melissa surpreendeu seus filhos mais novos, que a viram pela primeira vez sem nenhuma tatuagem. A mãe afirma que a reação foi mista, com alguns filhos a tratando como uma "estranha". Apesar das surpresas iniciais, as redes sociais reagiram positivamente à transformação, elogiando sua beleza sem tinta.

Ela compartilhou transformação

A mãe de sete filhos compartilhou sua experiência no Facebook, revelando o processo de cobrir suas tatuagens, incluindo folhas de maconha e crucifixos no rosto, com camadas de base. A resposta online foi majoritariamente positiva, com admiradores elogiando sua beleza natural.

Apesar da reação positiva, Melissa enfatizou que sua decisão de esconder temporariamente suas tatuagens foi apenas uma experiência. Ela prefere seu visual "maluco" e reafirmou que sua vida e aparência são escolhas pessoais, destacando que ela pode mudar quando quiser.

Melissa Sloan, conhecida por seu corpo como uma obra de arte, continua a desafiar expectativas e redefinir padrões de beleza, mantendo sua autenticidade e liberdade de expressão.