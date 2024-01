Jovem causa revolta ao revelar que a mãe a obriga a alisar o cabelo

Uma jovem de 18 anos buscou por apoio no Reddit após se envolver em uma grande briga com sua mãe e irmã. Segundo ela, a mãe insiste em alisar seus cabelos diariamente mesmo sabendo que o procedimento está sendo nocivo para a saúde dos fios.

Sem se identificar, a jovem conta que ela e a mãe estavam conversando sobre o aumento da queda de seus cabelos quando ela decidiu abordar um ponto delicado da convivência entre as duas.

“A cada vez que lavo meus cabelos minha mãe chega do meu lado com uma chapinha pronta para alisar meu cabelo. Eu tentei conversar com ela de forma calma e explicar que isso pode ser um dos fatores do aumento da queda e da fraqueza dos fios, e pedi para que ela pare de alisar meus cabelos”.

“Eu não gosto de alisar o cabelo e acho sem sentido fazer isso já que não costumo sair com frequência, o alisamento também me machuca. Mas sempre que falo isso minha mãe começa a gritar e me força a alisar o cabelo. Já tentei colocar limites para isso, mas ela quebra todos”.

“Ela age como se eu a estivesse insultando ou algo do tipo, diz que ela não liga para o que eu quero. Eu tentei conversar, mas ela sempre segue o mesmo padrão e grita comigo ou tira sarro de como eu falo calmamente”.

Ela não sabe o que fazer

Cansada da situação, a jovem conta que a última briga terminou com ela chorando no quarto enquanto a mãe seguiu gritando por toda a casa. Na ocasião, ela buscou o apoio de sua outra filha para criticar a atitude da jovem.

“Ela diz que quer que eu seja bonita como as outras garotas que têm cabelo liso. E eu apenas disse que eu não quero ficar alisando meu cabelo e causando mais estragos. Ter cabelos cacheados não é algo ruim e meu cabelo fica horrível liso por causa dos danos”, explica.

A jovem então conta que existem assuntos ainda mais delicados envolvendo a mãe e que a fizeram acreditar que sua aparência a torna uma pessoa “feia”.

“Ela sempre critica minhas roupas, meu corpo e as minhas escolhas. Mesmo que sua opinião vá me machucar, ela insiste em falar em alto e bom som. Eu aceitei que sou feita, mas ser feia também é algo normal e não um problema. Prefiro ser feia e feliz do que bonita e infeliz”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela claramente vive em um ambiente abusivo e deve buscar apoio para sair dele o quanto antes.

“Você precisa buscar maneiras de sair desse ambiente de abusos. Não é apenas um problema com seu cabelo, a forma como sua mãe te trata é completamente abusiva”, comentou uma pessoa.

“Você não deve fazer algo que não quer fazer. A partir do momento que atingiu a maioridade, você pode buscar formas de sair de casa e se recusar a receber esse tipo de tratamento. Tente procurar pessoas que podem te apoiar nessa decisão”, finalizou outra.