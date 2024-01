Inovador teste sanguíneo revela riscos de Alzheimer 15 anos antes, indica estudo

Um estudo recente destaca um avanço significativo na detecção precoce do Alzheimer, revelando que um simples teste de sangue pode identificar sintomas até 15 anos antes do desenvolvimento da doença, segundo o 'Times of London'.

Cientistas neurologistas da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, identificaram um método para testar a presença de uma proteína chamada Tau 217 fosforilada (pTau 217), associada ao Alzheimer, com resultados considerados "impressionantes". O procedimento, desenvolvido pela empresa ALZpath, oferece uma alternativa menos invasiva e mais acessível que as punções lombares.

Idoso-triste-Cottonbro-Studio-Pexels

Cottonbro Studio / Pexels

Disponibilidade clínica

O teste da ALZpath se destaca na identificação precisa de proteínas indutoras do Alzheimer, como placas de amiloide, de acordo com três estudos clínicos independentes com 786 pacientes. O teste estará disponível para uso clínico ainda este mês e comercialmente em breve, com um preço estimado entre US$200 e US$500.

Os pesquisadores enfatizam a importância desses resultados, destacando que o teste sanguíneo é tão preciso quanto métodos avançados, como exames de líquido cefalorraquidiano e ressonâncias magnéticas. Este avanço representa uma virada crucial no diagnóstico do Alzheimer, aproximando-se da implementação generalizada, e reforça o papel dos biomarcadores sanguíneos na detecção precoce de condições neurodegenerativas.