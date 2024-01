Homem revela estar farto do ronco de seu marido e parceiro rejeita solução (Anna Bizon /Reprodução/Freepik)

Um homem, de 32 anos de idade, usou o Reddit para desabafar a respeito dos roncos de seu marido. De acordo com ele, foi sugerida uma solução ao parceiro, mas acabou sendo rejeitada. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/TroyStory33.

“Meu marido ronca incrivelmente alto. Isso se desenvolveu há cerca de seis anos e tem sido um problema entre nós desde então. O ronco é tão forte que durmo com protetores de ouvido, com meu telefone tocando um ruído branco bem próximo à minha cabeça e às vezes com um travesseiro sobre os ouvidos”, iniciou o texto na rede social.

“Apesar disso, é tão ruim que muitas vezes tenho que sair do quarto e dormir no sofá. Escusado será dizer que não tenho uma boa semana de sono há anos e muitas vezes fico frustrado e irritado com ele por causa disso”, continuou.

Solução rejeitada

Segundo o relato, o marido chegou a consultar um médico do sono e lhe foi recomendado um aparelho CPAP, a fim de evitar os roncos e tratar sua questão. No entanto, foi recusado, pois o fazia se sentir “claustrofóbico”.

“Recentemente, seu médico de família também lhe disse para retirar as amígdalas para possivelmente reduzir o ronco. Fora isso, ele se recusa terminantemente a fazer qualquer coisa, apesar dos meus anos de súplica”, desabafou.

“Tornou-se um assunto tão tóxico entre nós que não consigo nem tocar no assunto sem que ele fique com raiva (ele vê isso como se eu estivesse ficando irritado por algo que ele não consegue controlar. E toda conversa se transforma em uma discussão”, escreveu.

“Ele pode controlar isso usando o CPAP ou fazendo a cirurgia. Ninguém gosta de um CPAP no começo e depois se acostuma, exatamente como se espera que você se acostume com o ronco dele há anos. Agora é a vez dele. Se ele é totalmente contra fazer essas coisas, ele deveria sentar-se no sofá”, sugeriu um internauta na rede social.

