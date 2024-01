Guia para pais em casos de resfriados e gripe nos filhos

Resfriados, gripe e outras doenças respiratórias se espalham rapidamente, especialmente entre as crianças. A Dra. Laura Santos, diretora associada de cuidados críticos pediátricos no Hassenfeld Children's Hospital, oferece conselhos valiosos para os pais sobre como lidar com doenças respiratórias, identificar sinais de complicações e auxiliar na recuperação de seus filhos em casa.

A Dra. Santos destaca que não é tarde para a vacinação contra a gripe. A imunização a qualquer momento durante a temporada pode prevenir a doença e evitar ausências escolares. Ela tranquiliza os pais, mencionando que é seguro vacinar crianças mesmo com febre ou doença leve, ressaltando o papel da vacinação na proteção de grupos não elegíveis, como bebês menores de 6 meses.

Crianca-com-a-mae-Kindel-Media-Pexels

Kindel Media / Pexels

Diferenciando doenças

Identificar a causa de sintomas respiratórios pode ser complexo, pois resfriados, gripe, vírus sincicial respiratório (RSV) e COVID-19 compartilham sintomas semelhantes.

A Dra. Santos destaca as diferenças, especialmente a intensidade súbita da gripe e a importância de buscar orientação médica se houver suspeita de influenza. Ela enfatiza a avaliação médica imediata para problemas respiratórios graves em crianças.

Enquanto nem todo espirro exige uma visita ao pediatra, a Dra. Santos orienta os pais a observarem sintomas mais graves, como dificuldades respiratórias, recusa em comer ou beber, desidratação e sonolência excessiva.

Para cuidados em casa, ela sugere manter a criança hidratada, usar um aspirador nasal e, em casos de tosse noturna, um umidificador. Alerta sobre o uso inadequado de medicamentos e destaca a importância do repouso e da hidratação.

A Dra. Santos oferece uma visão prática sobre como os pais podem enfrentar as doenças respiratórias sazonalmente prevalentes. Incentiva a vacinação, a busca de cuidados médicos quando necessário e a implementação de estratégias caseiras para proporcionar conforto às crianças durante essa temporada desafiadora.