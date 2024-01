Fã mirim encanta a internet com sua paixão pela música de Joelma: “Quero Tacacá”

"Eu quero Tacacá". O menino Ítalo pediu, o padrinho colocou a música, ele dançou, viralizou e foi notado pela cantora Joelma. Ela comentou no post do vídeo. - Foto: @oitalodiniz/Instagram

Na última semana, as redes sociais foram tomadas por um fenômeno diferente das habituais Patrulha Canina ou Baby Shark. “Quero Tacacá” é a expressão encantadora de um garotinho de apenas 2 anos, Luís Miguel, pedindo ao seu padrinho para sintonizar a icônica música “Voando pro Pará” da cantora paraense Joelma.

O pedido encantador

O vídeo que captura o momento adorável em que Luís implora pelo seu desejo musical conquistou a internet. Nas imagens, o pequeno pede com doçura: “Eu quero Tacacá, por favor. Eu quero Tacacá, por favor.” O padrinho, Ítalo Diniz, não resistiu ao pedido do menino e prontamente atendeu, resultando em uma exibição encantadora da coreografia por Luís Miguel.

A coreografia impecável

Ítalo Diniz, residente em Brasília, foi quem apresentou a música ao garotinho. Surpreendentemente, bastou uma única exposição à música para que Luís Miguel se apaixonasse. A coreografia, inclusive, já foi completamente assimilada pelo pequeno dançarino, que a realiza com maestria a cada reprodução da música.

LEIA TAMBÉM: Resgate heroico: Cachorrinha Ruby salva tutor em perigo no lago congelado

Viralizando nas redes

Cada visita de Luís à casa de Ítalo se tornou uma oportunidade para ouvir “Tacacá”. O vídeo do garotinho dançando já alcançou mais de 600 mil visualizações, evidenciando o encanto que sua performance trouxe para as redes sociais. Ítalo relata que, mesmo quando contrariado inicialmente, Luís persiste com seu pedido cativante: “Eu quero Tacacá, por favor.”

Reconhecimento da ídola

A fofura e talento de Luís Miguel não passaram despercebidos, especialmente por sua ídola, Joelma. Entre os mais de 20 mil comentários, um destaque especial foi feito pela própria cantora: “Titia tá apaixonada.” A atenção da artista solidificou o status do pequeno Luís como um verdadeiro fã, deixando a pergunta no ar: será que ele tem futuro como dançarino de Joelma?

Fonte: Só Notícia Boa

LEIA TAMBÉM: Emoção nas redes: pequena torcedora do River Plate recebe presente surpresa do Flamengo