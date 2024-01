Estudo revela: ter mais irmãos pode afetar a saúde mental dos adolescentes

Um novo estudo publicado no 'Journal of Family Issues' destaca que a quantidade de irmãos pode desempenhar um papel crucial na saúde mental dos adolescentes. Contrariando a ideia de que irmãos são sempre companheiros, a pesquisa revela uma possível ligação entre a saúde mental mais frágil e o aumento do número de irmãos.

A equipe de pesquisa, composta por membros dos Estados Unidos e China, analisou dados de milhares de oitavos anos, avaliando sua saúde mental para determinar como a presença de irmãos influencia seu bem-estar. O estudo destaca que, quando considerados todos os dados, o efeito dos irmãos na saúde mental tende a ser mais negativo do que positivo.

Os resultados indicam que, nos Estados Unidos, aqueles com irmãos mais velhos ou próximos em idade apresentam pior saúde mental. A explicação fornecida pelos especialistas sugere que isso está relacionado à "diluição de recursos". Ou seja, à medida que o número de irmãos aumenta, os recursos e a atenção dos pais são divididos, impactando a saúde mental de cada filho.

criancas-brincando

Pixabay

Desafios e benefícios dos irmãos

Embora este estudo destaque os desafios associados a mais irmãos e seu impacto potencialmente negativo na saúde mental, outras pesquisas sugerem que ter mais irmãos está relacionado a melhores habilidades sociais e menor probabilidade de divórcio.

O autor do estudo, Doug Downey, enfatiza a complexidade dessas descobertas, indicando que ainda há muito a aprender sobre o impacto total dos irmãos, especialmente em um contexto de taxas de natalidade mais baixas.

Com as taxas de fertilidade diminuindo em vários países, compreender as implicações de crescer com menos ou nenhum irmão torna-se uma questão social crescentemente importante. Este estudo destaca a necessidade contínua de explorar os efeitos variados da dinâmica familiar na saúde mental dos adolescentes.