Especialistas respondem: humanos precisam hibernar?

Se o seu leito parece mais acolhedor no inverno, você não está sozinho. Um estudo encomendado pela Mattress Firm revelou que seis em cada dez americanos sentem que seus padrões de sono mudam durante o inverno. Especialistas exploram a relação entre o inverno e a necessidade aparente de sono prolongado.

O Dr. Raj Dasgupta, professor associado de medicina clínica no Huntington Memorial Hospital, destaca que a redução na quantidade de luz solar durante o inverno pode influenciar os padrões de sono. Com a transição para o horário padrão, perdemos uma hora de luz do dia, associada ao início precoce da escuridão, levando muitos a sentir uma necessidade aumentada de sono.

Uma pesquisa publicada no 'Frontiers in Neuroscience' revela que, no inverno, pessoas com deficiências de sono experimentam uma fase de sono REM mais longa. Isso pode indicar um sono mais profundo e prolongado devido à maior escuridão. A duração total do sono parece ser cerca de uma hora mais longa no inverno do que no verão.

Regulação circadiana e hormônios

O corpo humano responde aos ciclos circadianos, e a diminuição da luz solar durante o inverno pode aumentar a produção de melatonina, um hormônio que regula os ciclos de sono-vigília. Além disso, fatores como estresse, consumo de alimentos e bebidas, álcool e falta de exercícios podem contribuir para a sensação de sono aumentada.

Para auxiliar quem enfrenta dificuldades para dormir, a Dra. Jess Andrade propõe o método 10-3-2-1-0. Isso inclui evitar cafeína cerca de 10 horas antes de dormir, cessar grandes refeições ou álcool três horas antes, relaxar corpo e mente duas horas antes, evitar eletrônicos na última hora acordado e não usar a função soneca do despertador.

Entender a relação entre o inverno e os padrões de sono é crucial para garantir uma boa saúde física e mental. Os especialistas enfatizam a importância de ajustar hábitos diários para otimizar a qualidade do sono durante os meses mais frios.