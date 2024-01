Especialista: "lavar roupas íntimas em temperatura baixa pode espalhar matéria fecal"

Especialistas alertam para o risco de espalhar "matéria fecal" ao adotar hábitos de lavagem de roupas íntimas em temperaturas mais baixas. O equilíbrio entre economia e ecologia pode ter consequências para a higiene pessoal.

Muitas pessoas têm optado por ciclos de lavagem em temperaturas mais baixas, visando reduzir custos e adotar práticas ecologicamente sustentáveis. Contudo, especialistas destacam que essa escolha pode comprometer a limpeza adequada, especialmente no caso de roupas íntimas.

Washing machine mistake could be 'spreading feacal matter', expert warnshttps://t.co/4frE3Zqlu2 pic.twitter.com/cu14i2pBWf — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) January 23, 2024

Um estudo no 'Environmental Microbiology Journal' revelou que roupas íntimas podem conter vestígios de fezes, indicando que lavar em temperaturas mais baixas pode manter esses vestígios, mesmo quando as roupas parecem limpas. Temperaturas acima de 40 graus Celsius são recomendadas para eliminar bactérias.

Pesquisa da Currys com mais de 2 mil pessoas mostrou que 36% alteraram hábitos de lavanderia devido à crise do custo de vida, com 50% optando por ciclos de 30 graus para reduzir custos ou lavando menos roupas.

Especialistas aconselham separar itens propensos a bactérias, como roupas íntimas, para lavar em ciclos quentes de 60 graus.

Desafios na limpeza efetiva

O estudo destaca a necessidade de aditivos e alvejantes em configurações de lavagem a frio, mas ressalta que essas medidas podem reduzir, não eliminar completamente, bactérias e vírus. Lavagem a quente é recomendada para garantir a higiene efetiva.

A busca por práticas sustentáveis na lavagem de roupas levanta preocupações sobre a higiene, especialmente para roupas íntimas. Especialistas incentivam a conscientização sobre a temperatura adequada, equilibrando as necessidades econômicas com a importância da higiene na lavanderia doméstica.