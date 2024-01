Casal de idosos encanta as redes sociais com declaração de amor após 56 anos juntos

Ah, o amor verdadeiro, aquele que parece se aprimorar com o passar dos anos! Uma comovente declaração de amor de uma idosa para seu marido no dia do aniversário dele está conquistando as redes sociais. José Clemente Mendanha, com 85 anos, e Alice de Oliveira Mendanha, com 80 anos, celebram 56 anos de vida juntos, uma história que tem inspirado internautas.

A doce declaração que emociona a todos

Num momento repleto de paixão, a senhora Alice expressou seu amor de uma maneira tão bela que chega a emocionar. “Ele até hoje me surpreende com coisas tão bonitas. Eu sempre espero dele o melhor. Eu falei para ele que eu não posso viver sem o seu abraço, eu não posso viver sem o seu afago, sem o seu calor, sem o seu olhar, sem as suas palavras, enfim, eu não posso viver sem você”, declarou. Uma cena encantadora que tem cativado a todos nas redes sociais.

A beleza nas marcas do tempo

Dona Alice revela que, para ela, a beleza de seu marido está nas marcas do envelhecimento. Os cabelos brancos e as rugas no rosto o tornam mais bonito do que nunca, segundo suas palavras. O vídeo desse amor duradouro foi compartilhado na internet por Márcia Barros, filha do casal, que enfatiza a honra que sua mãe sempre dedicou ao pai, mesmo após mais de cinco décadas de casamento.

Um lar de amor e respeito

O casal, que ainda tem dois filhos homens, é admirado pela maneira como lidam com as diferenças e pela ausência de conflitos em casa. Márcia destaca a sabedoria de sua mãe e a admiração mútua entre os dois. “Em casa nunca se ouviu um grito, mesmo nos momentos mais tensos. Problemas a serem resolvidos tinham endereço certo: a mesa. Nela, ouvíamos que Deus era bom e fiel, e que nos acudiria naquela adversidade mais uma vez”, compartilha Márcia.

Um exemplo para as gerações futuras

No vídeo, dona Alice também compartilha a importância de os filhos observarem a história do pai e seguirem seus ensinamentos. Márcia, por sua vez, destaca como essa história de amor e respeito tem sido uma inspiração para sua própria vida. “Essa é a minha origem. Vivo os benefícios que vi e aprendi dentro de casa”, afirma a filha, ressaltando que seus pais são verdadeiros mestres na arte de ensinar.

Inspirando a todos na web

O vídeo emocionante já ultrapassou 760 mil visualizações no Instagram, inspirando os internautas. Comentários como “Que privilégio, quero viver tudo isso” e “Quando o respeito, a admiração e o amor se encontram, tudo permanece inabalável. Que lindos!” demonstram o impacto positivo dessa história de amor duradouro.

