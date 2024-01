A incrível jornada aquática de Betty: 99 anos e três recordes mundiais em um dia!

A nadadora Betty Brussel, aos 99 quebrou três recordes mundiais e mostrou que idade não é nada! Foto: Hannah Walsh (The Globe and Mail)

Terceira idade parada? Para Betty Brussel, isso é coisa do passado! Essa destemida nadadora de 99 anos não só quebrou três recordes mundiais, como o fez brilhantemente no mesmo dia, no Victoria Masters Swim Club Meet, em Saanich, Colúmbia Britânica, Canadá.

Jogo duro na queda

Nascida na Holanda em 1924, Betty é apaixonada por piscinas, e mesmo enfrentando desafios auditivos e um marca-passo devido a um ataque cardíaco, ela nada duas vezes por semana. Uma verdadeira demonstração de independência e determinação.

Natação tardia

A natação entrou na vida de Betty aos 60 anos, e desde então, ela nunca mais parou. “Nadar é minha paixão. Isso me faz esquecer todas as minhas preocupações e me sinto ótima”, compartilha ela, mostrando como a atividade a mantém vibrante e ativa.

Recordes mundiais

Surpreendendo a todos, Betty atingiu metas incríveis no Victoria Masters Swim Club Meet. Com o apoio da torcida, ela quebrou recordes nos 400 metros livres, 50 metros costas e 50 metros peito. Uma performance digna de filme que a deixou impressionada com o apoio recebido.

Independência para viver

Ao contrário do que alguns possam pensar, Betty é super independente. Mesmo em sua idade avançada, ela desfruta de uma vida ativa e não está pronta para depender de ninguém. A natação não apenas a mantém saudável, mas também confiante.

Atenção de cineastas

A história inspiradora de Betty não passou despercebida pelos cineastas Hannah Walsh e Emma Puchiniak, que acompanharam sua jornada por um ano. Em breve, um documentário sobre a vida fascinante dessa nadadora excepcional será lançado.

Fonte: The Independent

